شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: حظر التجول من 9 مساءً.. ولا بد من التعايش مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وقال «مدبولى»، خلال تصريحات عبر البث التليفزيونى، إن العالم يبدأ في مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا في العالم كله يشفون دون علاج، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

وأضاف أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات، ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات فيما يخص الشهر العقارى، وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة.

وتابع: «نحن في هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة لمجابهة كورونا حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية».

وأشار إلى أن الحكومة تتابع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ونتوقع زيادة أعداد المصابين في الفترة المقبلة، والتى قد تتجاوز الـ200 حالة، ومازلنا قادرين على التعامل مع الفيروس، ولابد من التعايش مع استمرار بقائه لحين ظهور علاج له.

وقرر المجلس عودة تقديم بعض الخدمات، بداية من الأسبوع المقبل، ومنها خدمات الشهر العقارى، وجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، كما قرر السماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل للمنازل «دليفرى» طوال الأسبوع، والإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان، والسماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة 5 مساء.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بتوجيه التهنئة للوزراء والشعب، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنياً من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.

كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة أيضاً للقوات المسلحة، وللشعب المصرى بجميع أطيافه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلاً: «هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم، دفاعاً عن الوطن».

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لفيروس كورونا، فيما يتعلق بإجمالى عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابى إلى سلبى، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالى عدد الوفيات حتى الآن.

وأشارت إلى أن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمى الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالى أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة.

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وأضافت أنه تم تحويل 158 حالة إلى المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، و91 حالة إلى مركز التدريب المدنى بدمياط، و114 حالة إلى المدينة الجامعية للمنصورة، و200 حالة إلى إحدى المنشآت السياحية، و50 حالة إلى نزل الشباب بالأقصر، و48 حالة إلى نُزل الشباب بأسوان، و75 حالة إلى المدينة الجامعية بحلوان، و43 حالة إلى المدينة الجامعية بأسيوط، و51 حالة إلى المدينة الجامعية بسبرباى طنطا، و20 حالة إلى المدينة الجامعية بالمنيا، و35 حالة إلى المدينة الجامعية برأس البر، فضلا عن تحويل 36 حالة إلى المدينة الجامعية ببنى سويف.

وأوضحت أن حالات الخروج من المدن الشبابية بلغت 326 حالة بواقع 60 حالة خروج من المدينة الشبابية بأبوقير، و43 حالة من مركز التدريب المدنى بدمياط، و57 من المدينة الجامعية للمنصورة، و91 حالة من إحدى المنشآت السياحية، و12 حالة من نزل الشباب بالأقصر، و21 حالة من نزل الشباب بأسوان، و6 حالات من المدينة الجامعية بحلوان، و13 حالة من المدينة الجامعية بأسيوط، و4 حالات من المدينة الجامعية بسبرباى طنطا، و6 حالات من المدينة الجامعية بالمنيا، و12 حالة من المدينة الجامعية ببنى سويف، وحالة من المدينة الجامعية برأس البر.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من فيروس كورونا، مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهى: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكرى بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4%، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6%.

كما استعرضت خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، منوهة بأنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المبانى كى تسمح بوجود مسار خاص بمرضى «كورونا» والطاقم الطبى المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم، وسيتم إضافة «مونيتور» وأجهزة تنفس صناعى بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وستتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.