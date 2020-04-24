شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» يكلف بتوفير بأسعار مخفضة ورفع كفاءة الخدمات والنظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى سيتم تطبيقها في شهر رمضان.

وقال «شعراوى»، في تصريحات أمس، إن المحافظات أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم.

وأضاف أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على جميع المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأى مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.