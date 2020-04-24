شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يسهل الإصابة بفيروس كورونا.. الرعاية الصحية تكشف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أن التدخين يققل كفاءة جهاز المناعة وكذلك تأثيراته السلبية على الرئة وهو ما يجعل المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وكان أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالهيئة ببورسعيد على مدار الساعة للتعامل السريع مع أى تطورات قد تتطلب التدخل السريع.

ووشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية علي سبل الرقابة الداخلية بكل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها.

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يشار إلي أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميًا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكل أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.

ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.