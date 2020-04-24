شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ العمل بجداول تشغيل تستمر للتاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة تطبيق تعديلات على جداول تشغيل القطارات المعمول بها مؤقتًا منذ تطبيق حظر التجول تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار حظر التجول طوال شهر رمضان وتطبيقه من 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى، حيث يتم مد ساعات التشغيل بالوجهين القبلي والبحري ساعة من اليوم الجمعة .

كان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجول خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

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وقال إن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها، موضحًا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .

وقال رئيس الوزراء "أن القضية ليست قضية ساعة الحظر ولكنها سلوك المواطنين من الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، موجهًا حديثه للمواطنين قائلا: "لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة".