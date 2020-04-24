شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والسفر يخسر ملايين الوظائف فى 2020.. والشرق الأوسط نصيبه 1.8 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسائر موجعة يتكبدها القطاع السياحى بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تقف الخسائر عند الخسائر المادية، بل إن الخسائر البشرية هى الأقوى والتى تؤرق جميع العاملين بالقطاع حول العالم.

وأكدت منظمة السياحة العالمية أنه حال انخفض عدد السياح حول العالم بنسبة تصل إلى 30%، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تكون الأكثر تضررًا، وستطالب الحكومات بالعمل على دعم سيولة الشركات السياحية، ومراجعة الضرائب واللوائح لمساعدة القطاع.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن الأهم فى هذه المرحلة التخفيف من الأثر على العمالة والسيولة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والاستعداد للتعافي، لافتًا إلى أن المنظمة منحت البلدان والحكومات توصيات بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاعنا في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في هذه اللحظة بالذات.

وأضاف الأمين العام: "ما زلنا لا نعرف ما هو الأثر الكامل لكوفيد 19 على السياحة العالمية، ومع ذلك يجب أن ندعم القطاع الآن بينما نستعد له ليعود أقوى وأكثر استدامة. وستترجم خطط وبرامج التعافي للسياحة إلى فرص عمل ونمو اقتصادي".

وأصدرت المنظمة العالمية إحصائيات حول خسائر العنصر البشرى بقطاع السياحة خلال 2020، وأبرز المناطق:

1.توقعات بخسارة سوق السفر والسياحة العالمي 75.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، نتيجة لوباء فيروس كورونا

2. المنطقة التي من المفترض أن تشهد أكبر خسارة هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث فقدت ما يقرب من 48,7 مليون وظيفة.

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3. وتحتل المرتبة الثانية قارة أوروبا حيث من المتوقع فقد 10,1 مليون وظيفة فى القطاع.

4. فى حين تحل فى المرتبة الثالثة منطقة أمريكا الشمالية بمقدار 6,8 مليون وظيفة.

5. ثم تأتى منطقة أفريقيا بمقدار 4,4 مليون وظيفة.

6. ومنطقة أمريكا اللاتينية بمقدار 2,7 مليون وظيفة.

7. ومنطقة الشرق الأوسط مهددة بخسارة بمقدار 1,8 مليون وظيفة.

8. ثم منطقة بحر الكاريبي بمقدار 0,7 مليون وظيفة.



