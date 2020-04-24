شكرا لقرائتكم خبر عن التموين:زيادة منافذ بيع كوبونات المشتريات السلعية لـ 100 بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد أماكن بيع كوبونات المشتريات السلعية ليصل إلى 100 منفذ بيع فى كافة محافظات الجمهورية، نظراً لإقبال المواطنين على شرائها منذ الإعلان عن طرحها وذلك بهدف زيادة عدد المواقع البيعية والتي تقدم خدمة بيع هذه الكوبونات.

ويسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية وعددها يصل إلي 1300 مجمع استهلاكي ، كما يمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين وكذلك الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب احد المواطنين، وهى الفكرة التي لاقت ترحيباً وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعى حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية لافتا الى ان هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

والجدير بالذكر أن هذه الفكرة منذ طرحها لاقت قبولاً وترحيباً لدى قطاع كبير من المواطنين والإقبال على شرائها وذلك تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضها البعض، بحيث يمكن للمواطنين القادرين شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.