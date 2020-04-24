أخبار مصر | 8 طرق لقضاء وقتك خلال شهر رمضان في زمن الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 8 طرق لقضاء وقتك خلال شهر رمضان في زمن الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهر رمضان هو أجمل شهور السنة الهجرية، التي ينتظرها المسلم طوال العام، حيث يتمني أن استمراره طول السنة، ويحاول من خلال الشهر الفضيل التقرب إلى الله والدعاء.

ويختلف شهر رمضان الكريم هذا العام، حيث فرض تفشي جائحة فيروس كورونا على المواطنين حول العالم، الحجر المنزلي وإغلاق المساجد للحد من انتشاره.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كيفية قضاء يومك في شهر رمضان الكريم:

الصلاة:

تعد من أهم الأركان الهامة في شهر رمضان الكريم، ورغم اعلان الدولة عن اغلاق المساجد وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فينبغي أن يقضي المسلم معظم الوقت في أداء كافة فرائض الصلاة ولا يترك فرضا، لذلك يجب الالتزام بقواعد الصلاة السليمة، كما أن صلاة الليل أو قيام الليل تساعد في حفظ نفس طوال اليوم، فقيام الليل والصلاة فيه يدخل المؤمن الجنة، ويخفف عنه عذاب يوم لا شفيع فيه إلا العمل الصالح.

القرآن الكريم:

كانت من عادة وسنة النبي الكريم صلي الله عليه وسلام وصحابته الكرام الحرص على قراءة القرآن وإعداد خطة للسير عليها في شهر رمضان طمعا في ختم القرآن الكريم أكثر من مرة لما لهذا في عظيم الاجر والثواب.

قراءة تفسير الآيات القرآنية:

ينشغل الكثير في العديد من المسئوليات ولم تأتي الفرصة له في تفسير الآيات القرآنية، ولكن توفر الوقت المناسب لدراسة هذا الكنز والتعرف عليه، سواء كانت بقراءة الكتب أو التعرف عليه من خلال تصفح المواقع الموثوق بها.

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الاستغفار:

يعد الاستغفار سيد الأعمال في رمضان، حيث أنه يفضل أن يستغل الوقت في الاستغفار لنفس ولمن نحب، ولكن ينبغي أن يكون استغفار عام، حتى يأخذ الأجر مضاعفا، وتعود أهمية الاستغفار في أنها تجعل المسلم يتذكر على الدوام أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على نجاته من العقاب، كما أنه لا يحتاج للقيام به أن تتوضأ أو تستقبل القبلة، فمن الممكن أن يؤديه المسلم في أي وقت.

الدعاء للمقربين:

من ضروري بعد كل صلاة، دعاء الي المقرابين وللأهل ولنفس، كما أن النية الصادقة مع لله، تقبل دعواتها، وتذكر أن النية هي الأصل في كل شيء، والله وحده هو المطلع على خفايا الأمور.

وقت الأم والعائلة:

ومن المعروف أن الأم تعمل طوال نهار رمضان وليله، وذلك من أجل اعداد الوجبات التي تلائم السحور والافطار، فتقوم بإعداد ما لذ وطاب من الأطعمة التي يحبها أفراد المنزل، وتحرص على أداء افراد اسرتها صلاة الخليج 365 وقرأت القرآن، فهي الأم التي كل عمل في رمضان متقبل منها، كما عرفت بان الجنة تحت أقدامها، لذلك فهناك فرصة ذهبية لقضاء وقت معها ومع أسرتك، وسرد الأحاديث المميزة بين العائلة.

المودة للأحبة:

تعتبر زيارة الأقارب من أبرز العبادات التي تبرز في شهر رمضان، حيث يحاولوا التقرب من بعضهم في رمضان، فالزيارة تزيد من الود، وتساعد في حفظ العلاقات من الانهيار، كما أن قاطع الأرحام لا يدخل الجنة، وفي ظل تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس، فينبغي أن تستمر المودة والاتصال الدائم بالمقرابين من خلال مكالمات الهاتفية، للاطمئنان عليهم من حين لأخر.

مساعدة المحتاج بالجهد أو بالمال:

في ظل الظروف الحالية يعاني الكثير من سوء الأحوال المادية، لذلك فان الصدقة سنة نبوية ينبغي الالتزام بها في شهر رمضان الكريم وطوال العام، لما من فوائد كثيرة.