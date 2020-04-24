شكرا لقرائتكم خبر عن مخازن الجملة بوزارة التموين تبدأ استلام السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استلام السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مايو المقبل على أن يتم صرف هذه السلع لبقالى التموين خلال ايّام تمهيدا لصرفها لاصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من اول الشهر المقبل بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة هو 50 جنيه بحد أقصى أربعة إفراد فى حين يصرف الفرد الخامس فأكثر سلعا بقيمة 25 جنيه شهريا .



فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات شهر رمضان فى المنافذ، حيث يتم طرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ8 جنيهات، وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيه وعبوة وزن 1.4 كيلو بسعر 30 جنيه، كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيه للكيلو، وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيه، وكذلك طرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، وزبيب إيراني زنه 500 جرام بسعر 40

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية قد أكد أنه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود أى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ آليات جديدة لتوفير كل منتجات رمضان من خلال العديد من منافذ السلاسل التجارية الكبرى وأيضا منافذ الشركات التابعة للوزارة، وأنه تم البدء فى طرح المنتجات وستستمر لمدة شهر حتى 10 مايو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأن نسبة التخفيضات تبدأ من 15 وتصل إلى 30 % لبعض المنتجات مع توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بجانب زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.