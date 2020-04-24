شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراحل لمراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل وصولها للمواطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر فاتورة الكهرباء الشهرية بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن بمنزل، ”الخليج 365” يرصد لقرائه المراحل التى تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك للتأكد من صحتها وتفادى الأخطاء التي تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، وفيما يلي مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية فى جميع شركات توزيع الكهرباء:

1- المرحلة الأولى هى تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التى يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع.

2- المرحلة الثانية إرسال القراءات التى تم تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

3- المرحلة الثالثة إعادة إرسال القراءات لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

4 - المرحلة الرابعة إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

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5- وفى المرحلة الخامسة يرسل مركز الإصدار القراءات لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء وبعد الإنتهاء من مراجعتها يتم طباعتها.

6 - المرحلة السادسة وهى المرحلة الأخيرة يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

جدير بالذكر أن، برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

ويذكر أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهوريه سيكون أونلاين بواسطة الإنترنت الموجود على هواتف قراء شركة شعاع لإرسال القراءة مباشرة لشركات توزيع الكهرباء الـ9.