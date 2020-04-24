شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية مصحوبة بالبرق تضرب محافظة الغربية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت محافظه الغربية منذ قليل إلي هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة ببرق مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ولم يستغرق هطول الأمطار دقائق معدودة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.