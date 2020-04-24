شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة العالقين فى فرانكفورت الألمانية لمرسى علم الدولى تقل 138 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت في الساعات لأولي من صباح اليوم الجمعة لمطار مرسي علم الدولي، رحلة عالقين بالخارج قادمة من مطار فرانكفورت الألماني تقل علي متنها 138 راكبا، ضمن رحلات الجسر الجوي الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد .

تعامل رجال الحجر الصحي بالبحر الأحمر مع الوافدين من مطار فرانكفورت الألماني، كما تعاملوا مع الأربع رحلات التي وصلت مساء الخميس وهي من البحرين وأمستردام وكازبلانكا المغربي، وكذلك الجزائر، من حيث إجراءات الحجر الصحي داخل المطار بداية من عملية التعقيم فور النزول من الطائرة ثم تعقيم الحقائب، وفحصهم باختبار للأجسام المضادة.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أولي رحلات الجسر الجوى اليوم الخميس والمخصص لنقل المصريين العالقين بالخارج، قادمة من البحرين، تقل على متنها قرابة 142 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقل العالقين بالخارج، وتم نقلهم لأحد الفنادق السياحية للإبقاء بها مدة 14 يوما كحجر صحى تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة.

كما استقبل المطار الرحلة الثانية من مطار أمستردام تقل على متنها 124 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، كذلك استقبل المطار الرحلة الثالثة من مطار كازبلانكا المغربي اليوم والتي تعد الرحلة الثالثة اليوم الخميس تقل علي متنها 98 راكب مصري من العالقين بالمغرب.

كذلك وصلت رحلة رابعة من احدي المطارات الجزائرية تقل علي متنها 162 راكب وطفل من العالقين بالجزائر وكذلك مدينة برشلونة حيث تم ضم رحلتي الجزائر وبرشلونة في رحلة واحدة وتم فحصهم طبيا ونقلهم للفنادق السياحية المخصصة كحجر صحي.

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وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية أبريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.