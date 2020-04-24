شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الكهرباء لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بشهر رمضان المبارك ، لمواجهة أى أعطال فنية طارئة بإعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج ، و فيما يلى استعدادات الوزارة :

1- يصل الاحتياطى اليومى فى الشبكة القومية للكهرباء إلى 25 ألف ميجا وات يومياً خلال شهر رمضان.

2- تتلقى وزارة الكهرباء جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121.

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3- تم معالجة و مراجعة جميع خطوط التغذية قبل بداية الشهر الكريم.

4- فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة.

5- تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات الكهرباء استعداداً لشهر رمضان الكريم حرصاً على عدم معاناة المواطنين من أى أعباء خلال أداء فريضة الصيام.

6- تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

7- تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين ، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.