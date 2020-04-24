شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمزارعى الزيتون تحسن طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” ، عدد من الارشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، لمزارع الزيتون ، خلال الشهر الجارى لزيادة انتاج الثمار، واتباع الممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى . وجاءت أهم الإرشادات: -التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة . -التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة . -ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار . وعن طرق التسميد وخاصة تسميد الأشجار التي تروي بالغمر . وعن طرق التسميد وخاصة تسميد الأشجار التي تروي بالغمر . -يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات . ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات. ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط . Advertisements ـالرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان . ـالرية الثانية : يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان . ـالرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان . الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان. ـالرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان . - الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان . التسميد الورقي التسميد الورقي يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا. الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.

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