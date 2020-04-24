شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: الإجراءات الوقائية أثبتت نجاحها في انعقاد الجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن حزمة الإجراءات الوقائية التى اتخذها البرلمان فى إطار مواجهة فيروس كوورنا أثبتت نجاح التجربة بانعقاد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الجارى وهو ما يعطى دافع للسير فى خطوات منتظمة لمجلس النواب واستمرار البرلمان فى أداء عمله على أكمل وجه.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن البرلمان قدم قدوة ومثل يحتذى به فى إنكار الذات وحرص النواب على الحضور لأجل صالح الوطن فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذت أسهمت فى تيسيير عمل البرلمان بضمان الشروط الصحية اللازمة.

وشدد أن البرلمان رفع جلساته ليوم 3 مايو الموافق 10 رمضان ويحرص على الانعقاد واستكمال ما عليه من مهام تشريعية ورقابية رغم الظروف الراهنة، قائلا: "هذه الجلسات انعقدت فى ظل ظروف صعبه والبرلمان قدم القدوة فى إنكار الذات وعمل على إنجاز مشروعات قوانين مهمة لدعم الشارع منها المعاشات والعلاوات.. وإتاحة التسهيلات على المشروعات الصغيرة وفق قانون المشروعات وغيرها من تشريعات لازمة لتمكين الحكومة فى أداء عملها وخدمة الشارع".

Advertisements

يذكر أن البرلمان كان قد وافق على 9 مشروعات قوانين دفعة واحدة أبرزها مشروع قانون المشروعات الصغيرة، الضريبة العقاريى على المصانع، رفع حد الإعفاء الضريبي، تعديلا قانون الطوارئ، مشروع قانون العلاوات وقانون ضم العلاوات الخمس للمعاشات وغيرها من قوانين مهمة.