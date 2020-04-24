شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و385 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لشبكة الكهرباء بـ"مصر الوسطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من عرض مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2020/2021 خلال الجمعية العمومية العادية برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن فعاليات عقد الجمعيات العمومية العادية للشركة القابضة و شركاتها.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عرض المستهدف من تنفيذ خطه استثمارية للشركة خلال عام الموازنة بمبلغ مليار و385 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه لتحويل مسار الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لرفع الخطر عن المواطنين وكذلك تطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وإنشاء تحكم إلى لمحافظة المنيا والتوسع في تركيب العدادات الذكية.

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وقال شمعة إنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين بالشركة ولن يتم المساوة بين من خاطر بحياته حفاظًا على انتظام موارد الشركة و بين المتقاعسين عن العمل، مضيفًا أن سيتم مكافأة كل موظف بالشركة حسب حجم العمل الذى قام به خلال الأزمة التى تمر بها البلاد.

وأوضح شمعة، أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة وبلغت نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 84%، موكدًا أنه اقل من معدلها الطبيعى بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 10%.