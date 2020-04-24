شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تدخل قائمة أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في «تصنيف الاستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، إن مؤسسة التايمز للتعليم العالي أعلنت عن ترتيب تصنيف الاستدامة لـ 806 جامعة عالميًا، حيث حصلت الجامعة على المركز الثاني على مصر بعد جامعتي الإسكندرية وبنها، حيث جاءتا في المركز 101- 200.

وأضافت رئيس جامعة القناة، في بيان، الخميس، أن تميز الجامعة عالميًا جاء لدورها في تحقيق جميع السبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة الجامعة، وبالأخص الهدف الثاني «القضاء على الجوع»، بالمركز 13، والهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاهية» بالمركز 201- 300، والهدف الرابع عشر «الحياة تحت الماء» بالمركز 74، والهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» بالمركز 101 – 200.

جدير بالذكر أن مؤسسة تايمز أشارت إلى أن إدراج جامعة قناة السويس، للعام الثاني، في تصنيف تأثير الاستدامة يعد إنجازا كبيرًا ويميز الجامعة كرائد عالمي. وهو مما يدل على التزام الجامعة ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس والبحث ونقل المعرفة، ولكن أيضًا لتجسيد الأهداف في الممارسات والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة وكذلك تقديم أدلة يمكن التحقق منها على أنشطتها.