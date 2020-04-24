شكرا لقرائتكم خبر عن «معاك في العزل».. مبادرة من «الصحة» لدعم فرق مستشفيات العزل معنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، مبادرة «معاك في العزل» بهدف تقديم الدعم المعنوي للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى بمستشفيات العزل ورفع روحهم المعنوية.

وبحسب بيان، الخميس، جاءت المبادرة بناء على رغبة العاملين في تقديم المساعدة خلال فترة الأزمة، ومن المنتظر أن يشارك بالمبادرة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والتي أبدت استعدادها للعمل في أنشطة المبادرة.

وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبي كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه، وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وذلك في مستشفى زايد آل نهيان ومستشفى ١٥ مايو، ومن المنتظر أن يبدأ الفريق المسؤول عن المبادرة بتغطية جميع مستشفيات العزل والتي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كوفيد ١٩.