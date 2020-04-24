شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس نواب أمريكي يوجه رسالة شكر لمصر على المساعدات: تعكس الكرم والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عضو مجلس النواب الأمريكي چيف فورتنبيري، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على إرسال حزمة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فيديو مصور.

وقال فورتبيري، وهو النائب عن ولاية نبراسكا في مجلس النواب الأمريكي منذ عام ٢٠٠٥، إن «إرسال المعدات الطبية الخاصة بكم هو ذو معني شخصي بالنسبة لي وأردت أن أعبر عن تقديري العميق والعرفان للشعب المصري على هذا الكرم والعطاء. إنها حقًا هدية تضامن وصداقة.»

كما أكد فورتبيري عمق العلاقات بين الدولتين وعلى تعاونهما المستمر في شتى المجالات مثل الاستقرار الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط وغيرهما.

وأرسلت مصر منذ أيام قليلة شحنة من المساعدات الطبية الوقائية للولايات المتحدة بتوجيهات من الرئيس السيسي وذلك للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا في إطار دور مصر الريادي الداعم للبلاد المختلفة.

وجاء نص تفريغ الفديو كالتالي: «مرحبا، أنا چيف فورتنبيري، عضو في مجلس النواب الأمريكي وأنا من ولاية نبراسكا. ما يوجد خلفي هي صورة لبلدة في غرب نبراسكا وهي بلدة»كيرو«وتنطق بشكل مختلف قليلا عن»كايرو«. ولكن الهدف من هذا الفيديو ببساطة هو أن أقول شكرًا للرئيس السيسي والشعب المصري على إرسال العديد من المعدات الوقائية الطبية. يا لها من هدية كرم وهدية تضامن وصداقة. لنا تاريخ طويل بين الدولتين في التعاون والصداقة. نحن شركاء مخلصون لبعضنا البعض في الاستقرار الإقليمي وأمن الشرق الأوسط والعلاقات المستمرة المهمة جدا وأن تقدموا البعض من المعدات الخاصة بكم لنا في روح تشاركية عندما تأثرنا تأثرًا شديدا بهذا الوباء والفيروس. العديد من الأشخاص حول العالم يعانون أيضًا، ومصر كذلك تتعامل مع تداعيات هذا الوضع. مجددا، إرسال المعدات الطبية الخاصة بكم هو ذو معني شخصي بالنسبة لي وأردت أن أعبر عن تقديري العميق والعرفان للشعب المصري على هذا الكرم والعطاء. إنها حقًا هدية تضامن وصداقة. عندما كنت أصغر سنًا، عشت في مصر. إنها قريبة لقلبي. لقد أسهمتوا في تكويني. شكرًا لكم جدًا. شكرًا. مع السلامة».

Advertisements