شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 3 رحلات تقل 364 مصريًا عالقا في هولندا والبحرين والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء الخميس، ٣ رحلات طيران تقل ٣٦٤ من المصريين العالقين في هولندا والبحرين والمغرب، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وبحسب بيان، من المقرر إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لمدة ١٤ يومًا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة لافتًا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.