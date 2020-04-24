شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة شباب مصر».. «عزل قها» توجه الشكر للأطباء والممرضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت إدارة مستشفى قها للعزل الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» رسالة شكر وتقدير لأبنائها من الأطباء والتمريض العاملين ضمن فريق العمل المتواجد حاليا بالمستشفى.

وبحسب بيان، الخميس، وصفت المستشفى في رسالتها الأطباء بـ«زهرة شباب مصر» الذين يتقدمون الصفوف بكل حب وتفاني تلبية لنداء الوطن، تاركين أسرهم وأولادهم ليزرعوا الأمل ويدفعوا الشر والوباء.

وأوضحت رسالة المستشفى أن «فريق العمل نموذج مشرف للأطباء الشباب الذين يوصلون الليل بالنهار ويقدمون الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للمرضي وكل شخص منهم حكاية وقصة مختلفة وجميعا على قلب رجل واحد يضعون نصب أعينهم مصلحة المريض وحماية الوطن.. اندمجوا وتآلفوا في فريق واحد وبينهم أطباء من مستشفى قها ومن مستشفى بنها الجامعي ومن مستشفى بنها التعليمي ومن مستشفى التأمين الصحي ومن مستشفى طوخ».

وأضافت الرسالة: «أبطالنا نحن ممتنون لكم وكل مجموعة تسلم الأخرى سنفتخر بهم مصر بخير ومصر قوية وكلنا واحد، طالما هناك أبطال يعملون في الخفاء يحملون على عاتقهم مسؤولية سلامة الطاقم الطبي ويعملون بحب وإخلاص، تحسبهم من فرط اهتمامهم بسلامتك أنهم جزء منك».

كانت إدارة المستشفى قها المركزي قد أعلنت أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفى حاليا وجميع العاملين في الحجر جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا حيث من المقرر مغادرة الفريق الحالي للمستشفى غدًا، على أن يتولي فريق جديد المهمة اعتبارًا من الجمعة.

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