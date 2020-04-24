شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق «زينة رمضان» في مستشفى قها للحجر الصحي للتخفيف عن المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى العاملون بمستشفى قها للحجر الصحي تعليق زينة رمضان وتشغيل الأغاني الرمضانية، تخفيفا عن المرضى، وابتهاجا بقدوم الشهر الكريم داعين الله أن يرفع الوباء، وأن يكون الشهر بشرة خير لكل العاملين.

وأعلنت إدارة المستشفى –بحسب بيان- ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 86 شخص بعد خروج 9 من المتعافين، الخميس، وهم صلاح عبدالله على وبدوي عواد بدوي وأسامة مصطفى حسن وأحمد سميح بشار ومصطفي محمد جبريل وعزة محمد إبراهيم وزينب عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومروة طلعت.

وحرص طاقم التمريض وهم نجلاء زكريا رئيسة التمريض بالمستشفى والممرضات ونجلاء عبدالفتاح وفاطمة عبدالمعطي ومني على ورضا عرفات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية على توديع المتعافون متمنين لهم كامل الشفاء.

وأكد الدكتور يحيى زكريا، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة بعد خروج حالة جديدة، الخميس، من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3.