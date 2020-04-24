شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة تقل 142 من المصريين العالقين في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء الخميس، طائرة المصريين العالقين في مملكة البحرين وعلى متنها ١٤٢، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، وهي أولى رحلات الخميس لعدد من الرحلات من المقرر وصولهم مساء الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في بيان، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتم اصطفاف الأتوبيسات متباعدة عن بعض خلال نقل الركاب من المطار عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر أقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم.

وأشارت صحة البحر الأحمر إلى إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة لافتًا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت صحة البحر الأحمر عددًا من الفرق الطبية المدربة لتوقيع إجراءات الحجر الصحي على المصريين العالقين بمطار مرسى علم الدولي لدى وصولهم وفرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة العائدين بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل.