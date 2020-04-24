شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم حصاد القمح في الإسماعيلية.. والزراعة: نتائج مبشرة في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين في الإسماعيلية، انطلاق موسم حصاد القمح في المحافظة شرق وغرب قناة السويس، ولمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال «خليل» لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في الإسماعيلية بلغ هذا العام نحو 44ألف فدان بينها 9400فدان في سيناء لافتًا إلى أن النتائج الأولية لموسم حصاد القمح في سيناء مبشرة.

وأرجع الزيادة في الإنتاجية هذا العام إلى نجاح خطة الإرشاد الزراعي في أنحاء القرى بالمحافظة بالإضافة إلى قرى شباب الخريجين في شرق قناة السويس بسيناء مثل قرى الأبطال والعبور والتقدم وقرية الأمل.

كما أكد أن عمليات التوريد للمحصول تستمر إلى يونيو بالتنسيق مع مسؤولي الصوامع في المحافظة ووزارة التموين، وذكر أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في الصوامع التي أنشأتها الدولة، وخاصة في قرية جلبانة بالقنطرة شرق ومدينة أبوصوير بمنطقة المستقبل والتي تعد الأحدث من نوعها في العالم.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بالمشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس السيسي في سيناء والتي من شأنها زيادة الرقعة الزراعية في سيناء وخاصة القمح وتسهيل حركة العبور من والى سيناء عبر شبكة الانفاق الكبيرة التي افتتحت مؤخرا مؤكدا أنه يتوقع أن تتضاعف مساحات الأرض المنزرعة بالقمح العام المقبل.

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