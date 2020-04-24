شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 180 منزلا بقرى المنيا بعد إعادة تأهيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، 180 منزلًا للأهالي، بإجمالي 6 قرى بمركز العدوة، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لبناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالحافظ، منسق المحافظة لصندوق تحيا مصر، ربيع عبدالجليل، مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة تأهيلها، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن وتعمل على تحسين مستوي المعيشة وتوفير حياة كريمة له.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجا، معربا عن تقديره لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان والقائمين عليهما لمشاركتهم الفعالة مع أجهزة المحافظة في تقديم أفضل مستوي من الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجا، داعيا منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية وإنجاز المشروعات التي تخدم الطبقة الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وتبلغ قيمة التأهيل لكل منزل 50ألف جنيها، بإجمالي 9 ملايين جنيه، للمنازل الـ 180، حيث شملت الأعمال تعريش الأسقف بالخشب «عروق ألواح طبقة عازلة طبقة أسمنتية»، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية «حوائط أبواب وشبابيك واجهة المنزل- وتركيب السيراميك».

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