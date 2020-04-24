شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة تقل 124 من المصريين العالقين في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء الخميس، طائرة المصريين العالقيي في هولندا، وعلى متنها ١٢٤ قادمة من مطار أمستردام، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، وهي ثاني رحلات اليوم لعدد من الرحلات من المقرر وصولهم مساء الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

ومن المقرر –بحسب بيان- إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة لافتًا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان مطار مرسى علم الدولي قد استقبل مساء الخميس الرحلة الاستثنائية رقم «ms921»، قادمة من البحرين عبر خطوط مصر للطيران ضمن رحلات الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين من عدة دول عربية وأجنبية وهي أولى رحلات اليوم لعدد من الرحلات من المقرر وصولهم مساء الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.