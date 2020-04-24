شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ١١ قرارا لمجلس الوزراء بشأن حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر أسامه هيكل وزير الدولة للإعلام عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار حظر التجوال وبعض الإجراءت الأخرى استكمالا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، وجاءت كالتالي:

1- يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

2- يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم التسلية او الترفيه كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

3- تغلق جميع المحال التجارية والحرفية بيما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

4- يستثنى من هذا القرار المخابز ومحال البقالة ومحال الخضروات او الفاكهة او اللحوم او الدواجن, الصيدليات, السوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية على أن يقتصر العمل بيها خلال ساعات الحظر على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

5- توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

6- يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للجمهور ولا يسري ذلك على مكاتب الصحة ومكاتب العمل وكذلك الخدمات التى تقدمها اقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط, وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى.

7- يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية.

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8- يستمر تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم وحضانات الأطفال.

9- يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية.

10- يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

11- يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020.