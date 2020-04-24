شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لمرحلة ما بعد الإغلاق.. وزير الأوقاف يخصص 100 مليون جنيه لصيانة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وذلك خلال اجتماعه بقيادات الوزارة.

وبحسب بيان، وجّه الوزير بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.

كما كلف الوزير لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى، وكذلك كلّف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.

وأُعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير، المهندس مجدي أبوعيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، المهندس إبراهيم القصاص رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على الدكتور وزير الأوقاف.