شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": نراقب الأعمال التليفزيونية من اليوم.. وسنوقف أي انحرافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، والقائم بأعمال رئيس اللجنة، إن اللجنة ستراقب بداية من اليوم في أول أيام شهر رمضان المبارك، كل الأعمال التي ستُعرض على القنوات الفضائية الموجهة للمشاهدين المصريين، سواء برامج تليفزيونية أو أعمال درامية أو برامج المسابقات، بشكل يومى ومن خلال أعضاء اللجنة جميعهم.

وأضاف "شعبان" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستقوم بدورها في التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحال رصد أي مشاهد أو انحرافات تؤثر سلبًا على القيم المجتمعية والأخلاقية، سيتم إبلاغ المجلس والجهات المسئولة ذات الصلة بإيقافها فورًا، حتى نكون أمام ضوابط مُلزمة للجميع، تستهدف أولاً وأخيرًا الحفاظ على النسيج المجتمعى.

وأشار القائم بأعمال رئيس اللجنة، في مسألة الجدل حول استمرار تصوير المسلسلات في الوقت الذى منعت فيه الدولة صلوات الجماعة في المساجد، إلى أن هناك سوء تفاهم كبير، بقوله: "صلاة الجماعة لها بديل، ممكن تصلى الجماعة في بيتك مع أهلك، لكن نحن أمام حظر في شهر رمضان، وبالتالي شيء مشكور من الدولة أنها تحاول أن تخفف على المواطنين طول البقاء في المنزل بدون أي ترفيه".