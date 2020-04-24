شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ترامب يفضح "CNN" فى مؤتمر كورونا.. والسبب: زعيم كوريا الشمالية.. أعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة سى إن إن الأمريكية، في مؤتمره اليومى حول تطورات انتشار وباء كورونا في البيت الأبيض منذ قليل، ووصفها بـ"شبكة الأخبار المزيفة".

وخلال المؤتمر اليومي، وجهت مراسلة سى إن إن سؤالا للرئيس الأمريكي عما إذا كان لديه تفاصيل بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، ليرد ترامب : "سى إن إن هي من نشرت أخبار مزيفة بشأن صحة الرئيس الكوري.. ومثل هذا الفعل ليس غريباً على الشبكة التي تعمل على نشر أخبار غير صحيحة".

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وتابع ترامب، رافضاً الإجابة على السؤال: "لن أجيب على أسئلة سى إن إن، ولن أتحدث إلى شبكة الأخبار المزيفة".

وكانت شبكة سى إن إن الأمريكية قد نشرت قبل يومين تقارير حول تعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوعكة صحية، قبل أن تنفي كوريا الشمالية تلك الادعاءات، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية غربية آخرى إلى أن كيم أجري مجرد جراحة بسيطة في القلب.

وقال ترامب أن الإعلام لا يغطي الجهود التي تقوم بها إدارته في التصدي للوباء وأن هناك الكثير من الجهات الإعلامية تنشر فقط الشائعات ولا تهتم بالحقائق التي يشعر بها المواطن الأمريكي.

وأضاف ترامب أنه يحترم الكثير من الكيانات الإعلامية ويعرف أن هناك قليل منهم من يروج للمشكلات فقط.