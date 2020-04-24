شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالمترو من السادسة صباحًا للتاسعة مساء بعد مد حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة المترو اليوم الجمعة، العمل من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة مساء، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل، ليكون التشغيل اليومي من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة مساء، وسيكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءً بالخط الأول للمترو، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء، أما الخط الثانى للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضًا الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث فسيكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.

كان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر أمس الخميس أعلن خلاله الإجراءات التي اتخذتها الدولة في رمضان ونرصدها في السطور التالية:

- حظر التجول خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحًا.

-عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

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- عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارًا من الأسبوع المقبل فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم.

-اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

- السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع.

- سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.

- السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساءً

- إذا وجدت الحكومة زيادة غير متوقعة في أعداد المصابين سيتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة