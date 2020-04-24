شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نتوقع التوصل لعلاج كورونا قريباً.. والاختبارات تسير بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي بالبيت الابيض إنه علي الرغم من إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصي بها الخبراء والأطباء، مشيراً إلى أن الوصول إلى علاج للوباء بات قريباً.

وأعلن خلال المؤتمر إنه جاري الأن العمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا من قبل العديد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وقال إنه توجد نتائج مبشرة وأنه من المتوقع التوصل لعلاج ل covid-19 في وقت قريب.

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يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 47272 حالة.

وأفادت بعض الإحصاءات، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا، اليوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية فى الحالات فى أبريل بلغ ألفى وفاة.