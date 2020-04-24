شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: هناك تفكير لعودة السياحة بناءً على دراسات وإجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة لا تصدر قرارات بالصدفة بل تدرس الإجراءات بشكل دقيق.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض القرارات التي تم اتخاذها يتوقع المواطن أنها جاءت للتخفيف مثل تأخير موعد الحظر من السابعة مساءا إلى الثامنة مساءا خلال الأسبوعين الماضيين ولكنها كانت تهدف إلى تخفيف الزحام الذي كان تشهده المواصلات العامة.

وتابع نادر سعد أن القرار الجديد الذي تم اتخاذه اليوم من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفتح المحال التجارية والمولات يومي الجمعة والسبت يهدف إلى عدم التكدس الذي كانت ستشهده تلك المحال في حال افتتاحها فقط على مدار 5 أيام.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستماع إلى كافة الأراء السياسية والطبية وخبراء علم الأوبئة أن زيادة الحظر في شهر رمضان لمدة ساعة لتكون الساعة التاسعة مساءا بدلا من الثامنة وأن هذا القرار لن يؤثر على زيادة عدد الإصابات فضلا عن حاجة المواطنين لشراء احتياجات وجبة السحور.

وكشف نادر سعد أن الخطر الحقيقي خلال فترة الصباح خلال تواجدهم في الشوارع، مؤكدا أن سلوكيات المواطنين في شهر رمضان هي المحك الرئيسي لمواجهة كورونا، متوقعا أن تشهد الفترة من 8 إلى 9 مساءا زحاما لمن كان يفطر في الخارج ويذهب إلى منزله.

وأضاف أن العالم بدأ ينظر إلى فيروس كورونا على أنه مستمر حتى يظهر علاج ناجح يقضي على الوباء، ولذلك كان لابد من الاستمرار في الحياة بشكل تدريجي متوقعا أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية.

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ونصح المستشار نادر سعد بعدم إقامة حفلات إفطار جماعية مؤكدا أنه عند مقارنتها بالتجمعات التي تحدث في النهار أقل ضررا، موضحا أن التوجه العام في حال سير الأمور على ما يرام هو تخفيف الإجراءات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أن السينمات والمسارح والمقاهي والنوادي الرياضية والاجتماعية والصالات الرياضية ستظل مغلقة فيما تم إجراء فتح جزئي لستة خدمات للشهر العقاري من ضمنها خدمة توكيلات صرف المعاشات وترخيص السيارات الجديدة من أجل العمل على إنعاش مصانع السيارات التي تضررت جراء الإجراءات الاحترازية.

وكشف نادر سعد أن المطاعم سوف تعود لتقديم خدمات الأكل «تيك أواي» على مدار الفترات المسموحة بداية من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءا فيما تستمر خدمة الدليفري على مدار 24 ساعة كما هي.

وحول عودة السياحة الداخلية قال المستشار نادر سعد أن هناك تفكير بعودتها وستكون بناء على دراسات وإجراءات احترازية، وسيتم اتخاذ ذلك القرار قبل عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك قرار في النصف الأول من شهر رمضان بشأن الرحلات الداخلية، موضحا أن عودة الطيران الخارجي مرتبط بحركة السياحة العالمية.

وأكد أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة رغم تحقيق 232 إصابة جديدة اليوم وهي الأكبر منذ اكتشاف الوباء في مصر، موضحا أنه فتح مستشفيات جديدة للعزل والحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وأن 80% من مصابي كورونا بشفون دون علاج

فيما تبلغ نسبة التعافي من كورونا أكثر من ألف حالة و4% فقط يحتاجون أجهزة تنفس صناعي.

وحول اكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا قال إن التجارب السريرية التي تقام حاليا ليس بها جديد خاصة أن التجارب تتم في البداية على الحيونات ثم على مجموعة صغيرة من البشر ثم مجموعة كبيرة من البشر ثم يتم اعتماد الدواء والذي لن يظهر إلا في نهاية عام 2020.