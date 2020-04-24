شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا بـ 232 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة ‎ الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا بـ 232 حالة رئيس الحكومة يُهنئ الوزراء والقوات المسلحة والشعب بشهر رمضان الكريم وذكرى تحرير سيناء.. ووزيرة الصحة تستعرض الموقف الحالى لفيروس كورونا: تحويل 919 حالة من مستشفيات العزل لعدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب العضو المنتدب لشركة المترو لـ"الخليج 365": لم تظهر حالات كورونا حتى الآن بين العاملين أو الركاب.. صبرة: وضعنا سيناريوهات للتعامل حال ظهور إصابات.. ونفذنا إجراءات التعقيم وأنصح ركاب المترو بعدم التزاحم.. فيديو ‎ مواعيد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق فى شهر رمضان بعد تعديل توقيت الحظر ‎ Advertisements السكة الحديد: مد تشغيل قطارات بحرى والصعيد ساعة من الغد ‎ وزير التعليم : 10 ملايين مستخدم قاموا بالتسجيل على منصة التواصل Edmodo ‎ الأزهر يحدد لطلابه ضوابط وتعليمات مشروعات الأبحاث.. المجموعة لا تزيد عن 5 أفراد فى الموضوع البحثى بأى مادة.. يختار الطالب عنوان الدراسة من أسماء ثلاثة محددة.. يتم إرسالها عن طريق وسائل التواصل أو باليد للمعهد رئيس الوزراء: سنعلن موعد امتحان الثانوية العامة والجامعات فى النصف الثانى من رمضان ‎ رئيس الوزراء يعلن بدء حظر التجوال في رمضان من التاسعة مساءً للسادسة صباحا.. وعودة العمل تدريجيا بالشهر العقارى.. وترخيص المركبات الجديدة.. مدبولى: إذا زادت إصابات كورونا عن توقعاتنا سنتخذ إجراءات أشد قسوة ‎ وزير الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد ‎ شيخ الأزهر فى كلمة للأمة: لا تلتفتوا للدعوات الشاذة بالإفطار بسبب كورونا.. حافظوا على الصلوات المفروضة والتراويح فى منازلكم.. الفقراء أمانة فى أعناقكم.. ويؤكد: فى قلوبنا ألم وحزن لتعليق الصلوات بالمساجد.. فيديو

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