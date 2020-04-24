شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجيلة من الحجر الصحى: رمضان فرصة لتقليل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مرسى مطروح، بمنع التجمعات في شهر رمضان الكريم، وعدم التزاحم في المحلات بسبب شراء ملابس العيد، وطالب بضرورة منع موائد الرحمن واستبدالها بتوصيل الطعام إلى منازل الفقراء مما قد يمنع فرص انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.

وقال الدكتور محمد علام، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك، إن شهر رمضان العام الحالي فرصة لتقليل انتشار وباء كورونا في مصر، وهناك عادات في شهر رمضان تسمح بذلك، حيث بدلا من إقامة مواد الرحمن يمكن توصيل الطعام إلى منازل المحتاجين، مما يقلل بنسبة كبيرة وفرص تنقلهم، ويعود ذلك على القائمين بثواب الإفطار ومنع الوباء.

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ودعا الدكتور محمد علام ، إلى ضرورة إقامة طوابير أمام المحلات، مشير أن المظهر العام والتزاحم أمامها مرعبا، موضحا إلى ضرورة عمل خطوط على إرشادية على الأرض، وترك مسافة متر بين الفرد والأخر، كما يمكن لتلك المحلات تخصيص موظف لتنظيم الطوابير.



الدكتور محمد علام

وطالب بالاعتماد على تفعيل توصيل الطلبات إلى المنازل بصورة أكبر كما يمكن الاستعانة بالشباب المتواجدين في المنازل، بسبب فيروس كورونا وضرورة عدم ضرورة شراء ملابس العيد الآن مما قد يؤدى إلى زيادة التزاحم، وعد م دخول المحلات ووقف العزومات والخروجات في ظل ذلك الظروف.

وأوضح، أن خطورة الصلاة قيام المصلين بالتنفس خلال السجود، بينما يأتي آخرون ويجلسون في نفس الأماكن، مما قد يكون سببا في انتشار العدوى، ووجه كلامه إلى المواطنين الذين يجمعون أنفسهم أمام المحلات، ويقومون بالصلاة، موضحا أن الهدف من وراء ذلك ليس لمنعها، ولكن ذلك الوقاية.