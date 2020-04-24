- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مبادرات عاجلة من جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا .. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت جامعة حلوان العديد من المبادرات لطلاب الجامعة ، فضلا عن مبادرات أخرى لدعم العمالة اليومية ودعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويرصد " الخليج 365" مبادرات جامعة حلوان:-
1-مبادرة " أون لاين خليك في البيت" لدعم منظومة التعليم عن بعد.
2- مبادرة تقديم مقطوعة موسيقية أون لاين لحث المواطنين على البقاء في المنازل.
3- مبادرة "خليك مستعد" لطلاب امتياز والتدريب لدعم الأطباء وتحت شعار" جاهزين متكوعين لبلدنا مش خايفين".
4- مبادرة لإنتاج كمامات طبية بمستشفى بدر بجودة عالية لتلبية احتياجات المستشفيات.
5- مبادرة تطبيقة أون لاين.
6- مبادرة إحنا معاك لدعم العمالة اليومية بمنطقة بولاق الدكرور.
7- مبادرة خليك في البيت المكتبة بين ايديك .
8-مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بالمناطق المجاورة لجامعة حلوان.
9- مبادرة تصنيع الملابس الوقائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحى.
10- مسابقات إلكترونية لتشجيع الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مبادرات عاجلة من جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا .. انفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.