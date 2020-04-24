شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مبادرات عاجلة من جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا .. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت جامعة حلوان العديد من المبادرات لطلاب الجامعة ، فضلا عن مبادرات أخرى لدعم العمالة اليومية ودعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويرصد " الخليج 365" مبادرات جامعة حلوان:-

1-مبادرة " أون لاين خليك في البيت" لدعم منظومة التعليم عن بعد.

2- مبادرة تقديم مقطوعة موسيقية أون لاين لحث المواطنين على البقاء في المنازل.

3- مبادرة "خليك مستعد" لطلاب امتياز والتدريب لدعم الأطباء وتحت شعار" جاهزين متكوعين لبلدنا مش خايفين".

4- مبادرة لإنتاج كمامات طبية بمستشفى بدر بجودة عالية لتلبية احتياجات المستشفيات.

5- مبادرة تطبيقة أون لاين.

6- مبادرة إحنا معاك لدعم العمالة اليومية بمنطقة بولاق الدكرور.

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7- مبادرة خليك في البيت المكتبة بين ايديك .

8-مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بالمناطق المجاورة لجامعة حلوان.

9- مبادرة تصنيع الملابس الوقائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحى.

10- مسابقات إلكترونية لتشجيع الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة.