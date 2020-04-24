وصول رحلة لمطار مرسى علم لمصريين عالقين بالجزائر وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الخميس، رحلة شركة إير كايرو الاستثنائية، القادمة من الجزائر وبرشلونة، على متنها 161 راكبا مصريا من العالقين هناك، بعد تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وغادرت طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي صباح الخميس، متجهة إلى الجزائر وبرشلونة، لإعادة المصريين العالقين هناك، وعادت إلى مرسي علم التي تم تخصيصها لعزل المصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وتسير وزارة الطيران المدنى حتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.