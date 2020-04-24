مشاركات لـ 14 شخصية مصرية في معرض الكتاب على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ بث 14 حلقة على موقع يوتيوب الخاص بالهيئة؛ لمشاركات شخصيات مصرية بمختلف التخصصات؛ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال ثلاثة عقود مضت، ضمن مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وقال الدكتور هيثم الحاج علي؛ فى بيان الخميس؛ إن مركز المعلومات بهيئة الكتاب سيتيح لجمهور المبادرة أرشيفًا مرئيًا لندوات ومشاركات علماء وساسة وفنانين ورياضيين وصحفيين وشعراء؛ تواجدوا بدورات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام 1988 وحتى العام 2018، مشيرًا إلى بث المحتوى المتاح على يوتيوب بدءًا من التاسعة من مساء السبت؛ طوال شهر رمضان المعظم، مع استمرار إتاحة الإطلاع على الكتب وتحميلها عبر منصة وزارة الثقافة.

وأشار إلى إذاعة مشاركة الدكتور زكى نجيب محمود في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1988، وانتهاء بمشاركة نجم الكرة المصرية الكابتن محمود الخطيب بفعاليات المعرض عام 2018.

فيما تضم بقية المحتويات المتاحة للجمهور؛ بواقع فيديو كل 48 ساعة؛ مشاركات الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، سعد الدين وهبة، الفنان محمود يس، الشاعر عبدالرحمن الأبنودى، الفنانة يسرا، الشاعر سيد حجاب، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشاعر فاروق جويدة، الفنان يحيى الفخراني، الدكتور أحمد زويل، الأديب العالمي نجيب محفوظ، والكاتب الصحفي أنيس منصور.​