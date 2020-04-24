محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام.
من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، وبادل الرئيس السيسي التهنئة بحلول الشهر المعظم، داعياً الله بدوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع نظيره الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.