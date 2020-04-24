"البيئة": زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنه استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، والذى يشير إلى تأثر حالة جودة الهواء سلبًا اعتبارًا من مساء اليوم، فإنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة في المناطق الشمالية الغربية.

وأضافت في بيان لها الخميس، أنه مع بداية يوم غد الجمعة يزداد نشاط الرياح، وتتحول إلى الجنوبية الغربية، وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق لتكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت الوزارة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.​