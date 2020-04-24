أخبار مصر | هاني الناظر يؤكد: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني الناظر يؤكد: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إنه عندما قال إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على قدرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تعرض لهجوم شديد.

جاء ذلك في تدوينة لـ"الناظر"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا على التصريحات التي قالتها خلية الأزمة الأمريكية، الخميس، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على قدرة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا: "عندما كتبت هنا على الصفحة منذ أكثر من شهر أن ارتفاع درجات الحرارة مع قدوم فصل الصيف بإذن الله سوف يؤثر على انتشار فيروس كورونا تعرضت مع الأسف لحملة شرسة وممنهجة وصلت للإساءة الشخصية.. حملة قادها شخصيات لا يعرفون أنني عندما تحدث دائما فإن منهجي هو العلم لا غير … واليوم ومنذ لحظات تعلن خلية الأزمة الأمريكية أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نشاط الفيروس.. الحمد لله الذي يظهر دائما الحق".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد بدأ في الصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو 2 مليون و715 ألف شخص، وقتل نحو 190 ألف شخص.

خروج 69 من المصابين

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.