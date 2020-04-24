شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان المعظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار. جاء ذلك خلال الاتصال التليفوني الذي قام به الرئيس مع أمير الكويت اليوم. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. كما تم خلال الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,891

تعافي 1,004

وفيات 287

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان المعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.