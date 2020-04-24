شاهد.. بكاء الشيخ السديس خلال دعاء الليلة الأولى من صلاة التراويح بالحرم المكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التليفزيون السعودى أولى صلوات التراويح للشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى من الحرم المكى ودعائه قبيل غرة شهر رمضان. وألقى عقب الدعاء الذى بكى خلاله كلمة هنأ فيها الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المسلمين لاستغلال هذه الايام المباركة فى الدعاء والابتهال لله. Advertisements وقال إن العالم يشهد جائحة كبيرة هى فيروس كورونا وعلينا التوجه بالصلاة لله لرفع الوباء عن أمته، داعيًا الله أن يبارك فى جهود خادم الحرمين وولى عهده فى هذه الأوقات.

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