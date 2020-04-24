شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة.. أمريكية مصابة بـ"كورونا" تنقل العدوى لـ17 من أطفالها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فوكس نيوز الامريكية إن سيدة من ولاية ‏نيويورك أصيبت بوباء كورونا، وتسببت في نقل الإصابة لـ17 من أطفالها، مشيرة إلى أنه بعضهم أبنائها بالتبني.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الأمريكية بريتانى جينسيك نقلت الإصابة لـ17 من أصل 18 من أبنائها، وأنها لم تظهر عليها أي أعراض في ‏البداية ونقلت المرض إليهم دون علم.

وتحدثت بريتاني جينسيك مع وكالة الأنباء المحلية وقالت انها مصابة بفيروس كورونا ‏منذ حوالي خمسة أسابيع لكنها لم تظهر في البداية أي علامات على اصابتها، وبحلول ‏الوقت الذي التقطت فيه العدوى كان أطفالها الذين يعيشون معها قد تعرضوا للفيروس ‏أيضا.‏

وتابعت بريتاني: "كان الأمر مرعباً، كنت متقدمة عليهم قليلاً في توقيت كل شيء، كنت ‏خائفة على حياتي مثل أي وقت مضي ولكن كورونا أخافني كثيراً"، مشيرة إلى أن ‏المرض أصابها هي وأسرتها، مثل قطار الشحن".‏



المصابة الأمريكية تبنت 18 طفل وأصابت 17 منهم

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ووفقا للتقرير قالت جينسيك أنها وأطفالها يتعافون الآن ويبقون في عزلة و ليس من ‏الواضح كيف تعرضت في البداية لـ ‏COVID-19‎‏.‏

وأضافت أن صديقة تمتلك خدمة تنظيف احترافية أرسلت فيما بعد فريقًا من 12 فردًا ‏لتطهير منزلهم تمامًا وبحسب ما ورد ارتدى عمال النظافة بدلات المواد الخطرة أثناء ‏تنظيفهم للمنزل على مدى ساعتين.‏

قالت جانيك: "أردت أن أعرف أنني كنت أحمي الأشخاص الذين أحبهم إلى أقصى حد ‏ممكن".‏

وأعلنت ولاية نيويورك الأمريكية عن تسجيل 438 وفاة جديدة بفيروس ‏كورونا.‏ ‎وقد سجلت الولايات المتحدة 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد ‏الوفيات بفيروس كورونا إلى 47272 حالة‎.‎

وأفادت بعض الإحصاءات، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ‏تجاوز 48 ألفا، اليوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية فى الحالات فى أبريل بلغ ألفى ‏وفاة‎.‎