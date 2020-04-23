شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء.
وقال في البرقية: «إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن؛ ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته».
كما بعث رئيس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ بنفس المناسبة.
وتوجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وللقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سناء.
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