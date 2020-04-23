شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تشريعات: العامل له حقوق لدى صاحب المنشأة حتى لو لم يكن مؤمنًا عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن العامل المصري والعمالة اليومية ليست الطرف الضعيف في الشركات، ولا يستطيع أصحاب العمل أن يقوموا بتسريح العمال لأن هناك قانون عمل يحميهم سواء كان المؤمن عليهم أو غير ذلك.

وقال «سعيد»، في لقائه ببرنامج «مع الناس»، المذاع على القناة الثانية المصرية، إن قانون العمل يُعطي ضمانات للعامل في حالة الفصل التعسفي، ولا يستطيع صاحب العمل فصل أي عامل حتى إذا لم يكن يعمل بعقد أو لديه تأمينات اجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك نصًا في قانون العمل أكد أنه من حق العامل المفصول إثبات حقيقة العمل بشهادة زملائه أو بكشف حساب بنكي عن الراتب الذي يتقاضاه.

وأضاف أنه في هذه الحالة حينما يلجأ العامل لمكتب العمل للإبلاغ عن فصله تعسفيًا ترفع قضية في المحكمة للنظر في القضية، وأما بشأن العمالة المسجلة ولديها تأمينات اجتماعية، بعض هؤلاء العمال يتقاضون رواتب 3000 جنيه ومقيد في التأمينات راتبه 500 جنيه، هذا العامل في حين فصله تعسفيا يستطيع رفع قضية على الشركة باللجوء لمكتب العمل، وسيحصل على تعويض بدخله الحقيقي.

وشدد خبير التشريعات الاقتصادية، على أن العامل ليس الطرف الضعيف في الشركة، وقانون العمل المصري يحميه ولا يتركه هباءً.