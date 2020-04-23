شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان المعظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الالخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة تونس حكومة وشعبا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التونسي أعرب عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.