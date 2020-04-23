شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تعتذر للقارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (16) لسنة 2020، والذي جاء فيه إلزام صحيفة «المصري اليوم» وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح للجمهور عن المخالفات المشار إليها، وتنفيذا لهذا الشق من القرار تعتذر جريدة «المصري اليوم» لقارئها الكريم عن مجموعة المقالات التي نُشرت حول سيناء، والتي تناولت الحديث عن سيناء بطريقة اعتبرها المجلس الأعلى للإعلام تنطوي على مخالفات جسيمة.

و«المصرى اليوم» إذ تعتذر لقارئها الكريم عن هذه المقالات، تؤكد مرة أخرى أن هذه المقالات كان الغرض منها الحديث من أجل الصالح العام، بحثًا عن أفكار مختلفة لتنمية سيناء تلك القطعة العزيزة من أرض الوطن، وأن كاتبها قدم مجرد أفكار ليس وراءها أي أهداف.

أدت تلك المقالات إلى جدل كبير. ونحن نثمن دعوة الرئيس السيسي لأن يكون النقاش حول سيناء معتمدا على المعلومات والأرقام الحقيقية في إطار من القانون والدستور، وهو ما تدعمه وتلتزم به «المصري اليوم» دائمًا.

«المصري اليوم» تنتهز هذه الفرصة، وهذا الاعتذار، للإشارة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسيناء، والتأكيد على أن الجدل الذى أثير حول تنمية سيناء مجرد أفكار مقدرة، وأنه لا يجب القول إن وراءها أهدافًا.

ونؤكد وقوف «المصري اليوم» ودعمها لجهود الدولة في تنمية وبناء وطننا جميعًا، وفى القلب منه سيناء.

ونرجو أن يكون هذا الاعتذار فيه إغلاق لهذا الملف، وأن نعمل معًا من أجل التنمية والبناء.

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