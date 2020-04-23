شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية: قدمنا 26 بحثا للمساهمة فى علاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ايهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية إن عمر الجامعة الأمريكية 100 سنة، وكانت الجامعة تقدم الكثير من المجالات العلمية لمصر.

وتابع خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان أنه من بداية أزمة كورونا قمنا بدعوة الأساتذة لتقديم الأبحاث الخاصة التى من الممكن ان تفيد فى علاج فيروس كورونا وبالفعل قاموا بتقديم حوالى 26 بحث تساهم فى ايجاد حلول للخروج من ازمة كورونا.

من جانب آخر، لم تمنع أزمة وباء كورونا، طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من ممارسة أنشطتهم الطلابية افتراضيا، إذ بدأت اليوم الأربعاء انتخابات اتحاد طلاب الجامعة لاختيار رئيس لاتحاد الطلبة ونائب له للعام الأكاديمي المقبل حيث بدأ الطلاب في التصويت يوم 15 إبريل الجارى وتم غلق باب التصويت في التاسعة مساء.

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تطبق الجامعة الأمريكية بالقاهرة نظام التصويت الإلكتروني بالإيميل الخاص بكل طالب لكي يتمكن الطلاب من التصويت للاختيار ما بين قائمتين انتخابيتين الأولى تضم الطالبين أحمد سعيد كرئيس للاتحاد ويوسف جمعة كنائب له، والثانية تضم عبد المنعم منصور كرئيس للاتحاد وسارة عصام كنائب له.

طوال الأيام الماضية، نشط الطلاب في حملاتهم الانتخابية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة وبالفيديو كذلك فإن الجامعة عقدت مناظرة إلكترونية للطلاب المرشحين مع الالتزام بالمعايير التى وضعتها الجامعة للنشاط الطلابي ومنها البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الدينية أو الاثنية في الحملات الانتخابية.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية