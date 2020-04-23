شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة البناء المخالف طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العمل فى أحياء العاصمة يتم على مدار 24 ساعة وان أجهزة المحافظة مستمرة في حملاتها حتى تخلو العاصمة نهائيا من جميع العقارات المخالفة، مضيفا أنه على تواصل مستمر ويومى مع رؤساء الاحياء للاطلاع على سير حملة العاصمة للقضاء على مخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة مشددا ان الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال شهر رمضان .

وفى السياق قاد اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين حملة أسفرت عن فك وإزالة تاندة مخالفة بشارع الرياض بمساكن الشركة السعودية المعادي الجديدة، و إزالة في المهد وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي رقم 7 شارع شلبى، وإزالة الدور السادس والخامس بعد الأرضي بالعمارة رقم 15 فجر 2 المجاورة الثالثة المعراج العلوى.

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كما كثف حي منشاة ناصر برئاسة اللواء محمد عبد الجليل، جهوده لإزالة مخالفات بناء واسترداد اراضي الدولة، بالإضافة لاستمرار الحملات على البناء المخالف، حيث تم إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 19ب مساكن التيسير، و إزالة غرف من الطوب تعدي على املاك الدولة بشارع محمد شاهين، كما تم ازالة بناء مخالف عبارة عن دورين على الجبانات، بالإضافة إلى إزالة كشك مخالف.

وقاد رئيس حى النزهة اللواء خالد عقل، حملة بالتنسيق مع الجهات الامنية أسفرت عن إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 10 شارع احمد القداح باجمالي مساحة 660 متر خرسانات و 2600 متر مباني .

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.