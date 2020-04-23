شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يحمى "عم محمود" سائق التاكسى نفسه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا مسلمها لله".. هكذا بدأ محمود أمين موسى صاحب الـ65 عاما ، حديثه وتخوفاته من فيروس كورونا المستجد ، وذلك عندما سألناه "لماذا لا ترتدى ماسك واقعى أو قفازا للوقاية؟".

وقال صاحب الـ65 عاما ، لليوم السابع، أنه يعمل سائق تاكسى منذ 45 عاما ، قائلا :"ولا جوانتى ولا حاجه انا مسلمها لله ومقضيها بقدونس وأعشاب وباكل كل حاجة".

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وقدم صاحب الـ65 عاما وصفات بسيطة لتقوية المناعة قائلا:" التوابل والشمر والينسون والجنزبيل خطير أوى ياكل أى حاجه في معدتك

ولا كورونا ولا مكرونا أنا مسلمها لله وكل يوم بحش بقدونس بيخلى جهاز المناعة قوى"، مضيفا :" حزمة بقدونس كل يوم أبلعها تقوى جهاز المناعة وشوربة الخضار وفص لمون اضرب شوربة خضار تخليك زى الحصان".

وكان الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة، قال إن هناك مراكز بحثية عديدة فى أوروبا تقوم بتقوية جهاز المناعة عن طريق الصوم، وأفضل أنواع الصيام هو الصيام ستة عشر ساعة، مؤكدا أن تناول التمور فى بداية الإفطار تعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل كبير، مضيفا أن تناول العرقسوس يعمل على إضعاف الجهاز المناعى.

وأكد مصباح، إنه لابد ألا يقوم الصائم من مائدة الإفطار ومعدته ممئلة، ولكنه يجب أن يقسمها كما أمر بها الرسول الكريم، مضيفا أن تناول الأطعمة التى تحتوى على الدقيق الأبيض لا تعمل على تقوية الجهاز المناعى بل تضعفه.